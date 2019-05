Marcia della Pace al Vomero, solidarietà per la prof di Palermo sospesa

Lunedì 20 Maggio 2019, 17:06

Il 21 maggio 2019 alle 10 partirà da via Luca Giordano (angolo via Carelli) la 25esima «Marcia della Pace» organizzata dal Consiglio Junior della Municipalità 5 con l’Unicef e le scuole del quartiere, che terminerà in piazza Vanvitelli. Quest’anno l'iniziativa porterà avanti le voci dei giovani contro il bullismo, tema drammaticamente attuale, e le scuole testimonieranno l’accoglienza e la solidarietà che le lega i bambini rifugiati. Come ogni anno parteciperanno delegazioni di altre Municipalità invitate dal presidente Paolo de Luca, così come ragazzi ospiti di varie associazioni del territorio. Prevista la partecipazione del sindaco Luigi de Magistris, l'assessore comunale all'Istruzione Annamaria Palmieri, Margherita Dini Ciacci medaglia Onu per la Pace, la delegata Unicef Clara Di Bernardo, il presidente della commissione Scuola Luigi Felaco. Organizzatori della marcia, con la Municipalità 5, la delegata Unicef e i volontari del Servizio Civile Unicef di Napoli.Il percorso sarà arricchito da balli, canti e musica i cui protagonisti saranno stesso gli alunni delle scuole della Municipalità, ma saranno letti anche gli articoli 21 e 33 della Costituzione in segno di solidarietà a Rosa Maria Dell'Aria, la docente di Palermo sospesa dopo che alcuni studenti avevano accostato le leggi razziali al Decreto sicurezza del ministro Salvini.