Saranno venti gli autobus di ambientalisti dalla Campania che sabato partiranno per partecipare alla marcia per il clima a Roma. «Dalla Campania dilagano le adesioni alla marcia sul clima, contro devastazione ambientale e grandi opere prevista per il 23 marzo a Roma», spiega Raniero Madonna della rete Stop Biocidio in una nota. «Dalle terre dei fuochi e di biocidio del Sud si guarda con convinzione al movimento transnazionale contro il climate change e non si contano gli appuntamenti per le partenze e le iniziative pubbliche di avvicinamento, una risposta che porta il vento del nuovo movimento globale sui nostri territori da sempre laboratorio sociale e politico di cambiamento» sottolinea Madonna. Sono 20 gli autobus promossi da Stop Biocidio. Partenze da Napoli, Giugliano, Acerra, Caivano, Ercolano, Caserta, Orta di Atella, Avellino, Benevento e Salerno. Intanto gli attivisti proseguono le iniziativa di sensibilizzazione: domani ci saranno assemblee pubbliche a Pozzuoli (ore 17 Convitto Monachelle), Scampia (ore 18 Cantiere 167, viale della Resistenza), all'Università Federico II alle ore 15 a Porta di Massa, con un dibattito con diversi docenti sui cambiamenti climatici. Mercoledì sarà la volta di Mugnano e Parete, in provincia di Caserta, infine Venerdì a Orta di Atella (Aula consiglio comunale ore 18). «La partecipazione alla giornata del »Fridays for future« di Napoli - conclude Madonna - arriva dopo diverse settimane di lavoro, nelle scuole, nelle università, nei luoghi di lavoro, in rete e soprattutto tra la gente e con l'assemblea nazionale che si è tenuta al Maschio Angioino lo scorso 3 marzo. Siamo davanti a un nuovo movimento globale».

Lunedì 18 Marzo 2019, 19:56

