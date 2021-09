Marco Calone, show interrotto dai carabinieri a ​Quarto: blitz alla festa per i 18 anni

A Quarto Flegreo nella notte tra il 14 e il 15 settembre scorso, i carabinieri della locale tenenza, allertati dal 112, sono intervenuti in una corte condominiale di via Trefole. Agli agenti era stata segnalata musica ad alto volume. I militari dell’arma, giunti sul posto, hanno constatato che si trattava di un concerto di un noto cantante neo-melodico Marco Calone, organizzato da una residente del quartiere per festeggiare il 18esimo compleanno del figlio.

Musica spenta e festeggiamenti interrotti. Una festa abusiva, senza nessuna autorizzazione e con la violazione del disturbo alla quiete pubblica. I carabinieri hanno interrotto immediatamente il concero e sanzionato i responsabili dell’evento non autorizzato.