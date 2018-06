Di Lauro junior latitante da 13 anni: spunta la pista degli Emirati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 3 Giugno 2018, 22:53 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2018 23:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se vai a scavare negli elenchi del Viminale, ti accorgi che il suo nome viene subito dopo quello di Matteo Messina Denaro. Se vai a leggere la classifica, quella dei latitanti più pericolosi, i «wanted» nazionali, non ti puoi sbagliare: qui a Napoli - anzi, qui in Campania - è Marco Di Lauro il ricercato numero uno. Strano destino il suo: è un geco, uno in grado di mimetizzarsi ovunque si trovi, cambia pelle a secondo del contesto, viene indicato come protagonista della seconda fase della faida, ma non è inseguito da condanne all’ergastolo. Anzi. In questa storia c’è una sorta di paradosso, a dispetto del lavoro condotto nei suoi confronti dal pool anticamorra di Napoli: Marco Di Lauro non ha condanne definitive al carcere a vita. Se venisse arrestato oggi, dovrebbe scontare poco più di otto anni di cella, sulla scorta di una condanna definitiva - l’unica - per associazione camorrista e droga. Non ha sul groppone sentenze per omicidio diventate definitive, non ha un «fine pena mai».