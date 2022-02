Marco Nonno: «Sospeso ma resto al mio posto, la legge Severino è da abolire»

«Sono sospeso, ora attendo il ricorso che ho presentato e, comunque andrà, accetterò il verdetto della magistratura con senso delle istituzioni». Marco Nonno è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia in bilico: ha all'attivo una condanna sospesa in secondo grado per resistenza a pubblico ufficiale per le proteste di Pianura nel 2008. Per lui è scattata la tagliola della legge Severino, ma i colleghi del consiglio regionale non hanno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati