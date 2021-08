Mare pulito, recuperati 350 chili di reti fantasma a Sorrento

Oltre 150 chilogrammi di reti fantasma recuperati, ed altrettanti materiali di vario genere ripescati dal fondali, tra cui lattine, bottiglie di plastica ed attrezzi utili alla pesca. È il bilancio dei primi tre mesi del progetto “Ghost Gear & Seawatching in Sorrento”, l'iniziativa varata dall'amministrazione comunale di Sorrento, e voluta dal sindaco Massimo Coppola, per sensibilizzare pescatori e cittadini sulla presenza di specie animali protette e promuovere attività di raccolta di attrezzature da pesca smarrite o abbandonate.

APPROFONDIMENTI LA CURIOSITÀ Stagno chiuso per lavori: due anatre ferite salvate dai volontari IL BOLLETTINO Covid in Campania, oggi 569 positivi e 14 morti: l'indice di... I DISSERVIZI Napoli nord senza acqua, il dramma dei sette positivi in una casa:... IL CAOS AFGHANISTAN Afghanistan, a Napoli i primi 87 profughi: giocattoli e sorrisi per i...

Sono le cosiddette “reti fantasma”, trappole di morte per tantissime specie ittiche e un pericolo anche per la sicurezza di subacquei e bagnanti. «L'attività ha rilevato, oltre alla presenza di rifiuti recuperati, anche una nota molto positiva - spiega Luigi Di Prisco, presidente del consiglio comunale di Sorrento e promotore dell'iniziativa - Si tratta dell'avvistamento da parte dei pescatori di numerose specie marine come tartarughe, delfini e anche squali verdesca. Un segnale positivo per lo stato di salute dei nostri mari. Pertanto oggi più di ieri è necessario intensificare gli sforzi nella tutela della risorsa mare».