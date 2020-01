Napoli, mare rosso a San Giovanni, l'assessore Menna: «Fenomeno che non riusciamo a spiegarci»

«A seguito dell'episodio (chiazze rosse in mare) verificatosi a San Giovanni il pomeriggio del 3 gennaio, sulla spiaggia di Boccaperti, ho subito allertato i servizi del comune che non avevano ricevuto segnalazione alcuna dagli organi competenti: autorità portuale e ARPAC. Il servizio ABC ha effettuato un sopralluogo e non è stata riscontrata alcuna traccia di vernice o altro materiale da far pensare ad uno sversamento attraverso le fognature. Inoltre, già dal giorno successivo, l'acqua risultava pulita. Il Servizio mare del Comune di Napoli ha inviato una nota all'ARPAC per eventuali chiarimenti riguardanti il fenomeno che, a tutt'oggi, non sappiamo spiegarci».

Sulla spiaggia di Napoli Est il mare si tinge di rosso: video virale sul web

Così in una nota l'assessore alla salute del Comune di Napoli Francesca Menna sul caso del mare colorato di rosso riscontrato nei giorni scorsi nella zona est della città.



Ultimo aggiornamento: 20:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA