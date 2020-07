Prevenzione e controlli. La Guardia Costiera rafforza l’operazione Mare Sicuro con una serie di attività che si sommano a quelle normalmente in essere. Cento militari al giorno impegnati lungo i 523 chilometri di vista campana: uno sforzo enorme per dare la possibilità a tutti di godere il mare in sicurezza.

L’operazione - ha detto l’ammiraglio Pietro Vella, direttore marittimo della Campania - prevede la presenza di personale della Guardia Costiera lungo tutte le coste della Regione, con particolare attenzione ai siti considerati sensibili a causa della maggior affluenza turistico e balneare, secondo il dato storico degli anni pregressi. Compito del personale delle Capitanerie di Porto è quello di assolvere il delicato compito di supervisore discreto, ma sempre presente, delle attività balneari da parte dell’utenza del mare e, nel caso occorra, di severo tutore dell’ordine nei confronti dei comportamenti pericolosi ed illeciti

I dati forniti dalla direzione marittima dicono che è stata favorita e continuerà per tutta la stagione estiva, la promozione della cultura del mare, della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della tutela dell’ecosistema marino, in sinergia con le amministrazioni comunali rivierasche nei molteplici ambiti di interazione tra le attività turistico-balneari. Inoltre è stata avviata un’attività ricognitoria delle strutture turistico-balneari, al fine di promuovere il rispetto delle misure di sicurezza balneare e della corretta fruizione del pubblico demanio marittimo e degli specchi acquei antistanti.

Non meno importante - ha aggiunto Vella - è l’attività di controllo in mare, anche al fine di garantire l’osservanza dei limiti di navigazione dei natanti in prossimità della costa e la salvaguardia della fascia riservata alla balneazione. Con queste operazioni lungo il litorale ed il demanio marittimo vengono valorizzati la prevenzione ed il contrasto dell’abusivismo, la prevenzione dell’inquinamento marino con l’intensificazione dei controlli nelle Aree Marina Protette campane

Vigilanza e controllo in mare con i gommoni allo scopo di garantire il rispetto delle regole di sicurezza nella fascia prossima alle spiagge e/o coste maggiormente interessate dalla presenza di bagnanti e natanti.

Anche quest’anno - ha concluso Vella - la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del Decreto Legislativo 18.05.2005 n° 171 ha emanato precise linee guida per la stagione estiva che affidano al Corpo specifici controlli da effettuarsi a bordo delle unità da diporto, destinati, tra l’altro, ad accertare la regolarità della documentazione di bordo, delle dotazioni di sicurezza nonché dei titoli abilitativi al comando di unità da diporto







L'87% degli interventi finora effettuali ha portato al salvataggio di 87 persone attraverso il soccorso a 30 imbarcazioni. È uno dei dati forniti dall'ammiraglio Pietro Giuseppe Vella, direttore marittimo della Campania, nel corso della conferenza della Direzione marittima per la presentazione dell'operazione «Mare Sicuro 2020».



«C'era chi imbarcava acqua, chi rischiava di affondare per i tubolari sgonfi del gommone - ha sottolineato - e altri ancora che sono stati soccorsi a causa di mancanza carburante». Da qui i consigli della Capitaneria di porto per «chiunque vada per mare, per professione o per diletto»: rispettare le regole di condotta, le norme di sicurezza con particolare riferimento per la dotazione sicurezza di bordo, certificazioni di bordo.



«Ci sono anche regole di buon senso ordinario - ha aggiunto - che non sono scritte, ma vanno rispettate come i controlli preventivi prima di lasciare il porto per verificare stato e condizione dell'imbarcazione e la presenza sufficiente quantità combustile e il controllo delle condizioni meteo per l'intera giornata, perché, anche se siamo in estate, una burrasca può sempre verificarsi».

