Mare sicuro: a Torre del Greco la Capitaneria presta assistenza a dieci diportisti in difficoltà

Lunedì 13 Agosto 2018, 15:52

TORRE DEL GRECO - Estate di intensa attività per la Guardia Costiera di Torre del Greco, impegnata su più fronti a tutela del regolare esercizio delle attività diportistiche, balneari e portuali. Dall’inizio dell’estate infatti ben quattro sono state le richieste di assistenza, che hanno portato gli uomini della Capitaneria guidati dal comandante Fabrizio Di Maggio a prestare assistenza a dieci persone. L’ultimo episodio ha visto la Guardia Costiera assistere un natante in avaria di fronte alla zona della Torre di Bassano: quattro gli occupanti.Occhi aperti non solo in mare ma anche in porto. Sono tre i verbali amministrativi elevati per altrettante infrazioni alle norme del codice della navigazione, per un totale di 3.500 euro.Nello scorso fine settimana poi, nell’area antistante il molo La Favorita di Ercolano, quattro diportisti che si erano ormeggiati troppo vicini alla zona destinata alla balneazione, sono stati raggiunti da una multa pari a 1.000 euro.