Chiazze bianche sul mare: rabbia e sconcerto a Ercolano

Due lunghe chiazze bianche sul mare a ridosso della costa di via Marittima, a due passi dal molo borbonico della Favorita. Indignazione e rabbia tra i residenti e i passanti di una delle zone più battute in queste settimane da runners e podisti, nell'attesa che entrino in funzione gli stabilimenti balneari.

APPROFONDIMENTI I VANDALI Ercolano, devastato e saccheggiatoil drive through per fare i... L'AMBIENTE Ercolano, rifiuti dati alle fiammenel parco nazionale del Vesuvio



Le foto delle strisce, la cui entità resta al momento sconosciuta, stanno facendo il giro dei social, catturando l'attenzione dei tanti che puntano sulle riaperture e sul mare per godere di una parziale normalità.



Non sono mancate le segnalazioni alle autorità competenti: «L'estate è ancora lontana - dice un cittadino - ma se queste sono le premesse, c'è il rischio che anche stavolta il mare di casa nostra saremo costretti a guardarlo solo da lontano».