A Marechiaro inizia una nuova giornata di assalto al mare, sulle assi di legno e sulle scalette di pietra c’è ancora la scia di sangue del bagnino accoltellato domenica pomeriggio, negli occhi dei residenti c’è la definitiva certezza che il borgo è nelle mani dei violenti.

Il giorno dopo l’accoltellamento è fatto di volti cupi e parole sussurrate, ché adesso fa paura anche parlare ad alta voce di «quelli», che sono rappresentati in maniera alternata come teppisti, violenti, gang, clan. In pochi accettano di sfogarsi, quasi tutti chiedono l’anonimato, raccontano eventi che sembrano pescati da romanzi criminali, spiegano che laggiù, nel loro paradiso, con il caldo e il sole calano anche gli unni locali.

«Qualche giorno fa un ragazzo ha attraversato il portoncino e ha iniziato a lavarsi i piedi nel nostro giardino - spiega la donna che pretende di non comparire - quando l’abbiamo redarguito spiegandogli che quella era casa nostra, lui s’è abbassato il costume e ha iniziato a fare la pipì davanti ai nostri piedi».

«A inizio stagione mia madre, molto anziana, s’è soffermata a guardare un uomo tutto tatuato dalla testa ai piedi - racconta un signore che chiede di non scrivere troppi dettagli e di preservare l’anonimato - quel bestione, incurante dell’età di mia mamma s’è fermato e l’ha affrontata mettendole la faccia sulla faccia “che tieni da guardare?”. Lei s’è spaventata da morire, ha detto che non vuole più uscire di casa».

Seduto a un tavolo del suo ristorante, Cicciotto, al secolo Giovanni Capuano, scuote la testa e ripensa al bagnino aggredito: «A inizio giornata è passato da me, come al solito “mi date un po’ di ghiaccio”? E io glielo ho dato, come sempre, perché so che gli serve per tenere in fresco le bibite. Ho saputo che sta migliorando, mica gli può succedere qualcosa?». Cicciotto è la storia di Marechiaro, 83 anni che sembrano dieci di meno: «La mia vita l’ho vissuta tutta in questo posto e non ho mai visto tanta violenza come negli ultimi anni».



Il presidente del Borgo Marechiaro, Sergio Mannato, è avvilito, ripete che se andrà avanti così non si potrà più tornare indietro, è l’unico che dice a voce alta quel che gli altri sussurrano: «La metà delle persone che scende in questo posto durante l’estate ha un coltello in tasca. Io mi sono fatto l’idea che arrivino armati perché hanno paura di incontrare persone di clan rivali», in realtà quel che dice Mannato lo ripetono tutti a Marechiaro.

Il presidente del Borgo, però, non ci sta ad assistere alla devastazione di Marechiaro, non vuole che quel paradiso finisca definitivamente nelle mani dei violenti: «Stiamo preparando una richiesta da presentare al Prefetto e al Questore, firmata da tutti noi di Marechiaro, residenti, ristoratori, barcaioli. Chiederemo che, durante l’estate, venga predisposto un presidio fisso di controllo. Basta anche una sola pattuglia, perché qui si arriva con una sola strada, sarebbe un deterrente importante».

La questione è sentita con forza da tutti, anche se Mannato chiede di far passare un messaggio chiaro: «Siamo grati a polizia, carabinieri, vigili, a chiunque si prodiga per darci sicurezza. Sappiamo che fanno quel che possono, ecco perché chiediamo un intervento dall’alto, una decisione che decreti il presidio costante di questo luogo».

La rappresentazione dell’arroganza e della violenza dei teppisti che calano su Marechiaro mescolati ai napoletani perbene, sta tutta in un racconto di Mannato: «Domenica scorsa, prima dell’aggressione, un gruppetto di giovinastri ha deciso di assaltare la “Madonna del faro” che da settembre sta nella grotta sotto la fenestella. Hanno cercato di portarla via, di farla cadere. Hanno desistito solo perché la statua di bronzo è troppo pesante e non avevano la forza per profanarla».