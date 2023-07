Avevano creato una sorta di business completamente abusivo, in una delle zone più belle del golfo di Napoli. Due sedicenti imprenditori avevano creato una sorta di lido abusivo, assicurando ogni giorno decine di posti riservati a bagnanti che cercavano un po' di refrigerio in una delle zone più belle del golfo di Napoli. Siamo a Marechiaro, nella baia di Posillipo. Siamo nella zona di costa chiamata Villa degli spiriti, di fronte a un rudere abbandonato che ha conservato il fascino dell'antico insediamento aristocratico. Un blitz inpiena regola, grazie a lavoro dei carabinieri della compagnia di Bagnoli, in piena sintonia con il personale della capitaneria di Porto: due soggetti sono stati denunciati per occupazione di spazio demaniale. In sintesi, i militari hanno sequestrato ai due sedicenti e improvvisati imprenditori 32 sedie a sdraio in legno, 49 lettini in plastica e tre ombrelloni. Una sorta di impresa privata, organizzata ogni giorno senza alcuna concessione, in assenza di licenze e di permessi. Ma non è tutto. I militari hanno sequestrato anche un frigo bar e diverse attrezzature, che consentivano di tenere in piedi un altro commercio parallelo, quello delle bibite e dei rinfreschi, sempre e soltanto in assenza di regole.

Un blitz mirato, all'indomani di quanto avvenuto proprio a Marechiaro appena una decina di giorni fa. Ricordate cosa accaduto a pochi passi (o bracciate) da Villa dei Misteri? Un bagnino era stato ferito all'addome da alcune coltellate, nel corso di un'aggressione consumata da due minorenni. Due ragazzini di 16 anni, entrambi armati di coltelli, finiti in manette nel corso delle indagini condotte dalla Procura minorile. In due (probabilmente spalleggiati dal branco di appartenenza) hanno ferito il bagnino che stava provando a spostare sedie a sdraio e lettini, al termine di una giornata di lavoro. Tutto ciò è avvenuto in un contesto di totale assenza di regole, come emerso nel corso del blitz congiunto di crabinieri e capitaneria di porto. Un lavoro che sta battendo altri lidi e insenature della costa, sempre e comunque nel tentativo di ripristinare le regole. A Chiaia e Mergellina, grazie al lavoro del comandante Paolo Fedele, sono state smantellate strutture all'altezza di largo Sermoneta e rotonda Diaz. Un'attenzione che ha consentito di smantellare anche attracchi abusivi che hanno consentito di mantenere per anni la gestione delle boe dei posti barca (abusivi).