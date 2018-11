Domenica 4 Novembre 2018, 16:47

Uno smottamento, per effetto delle forti piogge, si è verificato a Cava dell'isola, località di Forio d'Ischia. Una parte del terrapieno del costone detritico si è staccato precipitando sulla spiaggia, l'unica libera dell'isola molto frequentata d'estate. Negli anni scorsi era stato interdetto l'accesso alla spiaggia per il rischio frane; un fatto che aveva provocato le ira di migliaia di cittadini. Successivamente, i costoni erano stati recintati con putrelle di ferro e reti metalliche. Gli uomini guidati dal tenente di vascello Andrea Meloni, comandante della Guardia Costiera stanno procedendo ad accertamenti in seguito all'evento di stamattina.