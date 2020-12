Il forte vento di sud-est sta sferzando la costa meridionale dell’isola verde, con raffiche che raggiungono a tratti anche i 50 chilometri all’ora. Mentre il mare in tempesta condiziona i collegamenti marittimi tra Ischia e la terraferma, già ridotti al lumicino, le avverse condizioni meteo, con la pioggia battente che non dà tregua, aumentano la percezione reale del rischio idrogeologico sempre in agguato. Nelle scorse settimane l’affascinante baia dei Maronti, in particolare, ha fatto registrare l’ennesima frana della falesia – comunque interdetta da tempo al transito dei frequentatori – tra l’area di Cava Scura e Fumarole, caratterizzata da sgrottamenti e da un progressivo sbriciolamento.

APPROFONDIMENTI IL MALTEMPO Allerta meteo rossa in Campania: sarà un mercoledì da... MALTEMPO Esonda il Lago Patria, le acqueinvadono la sede stradale IL MALTEMPO Giugliano, una voragine isola 200 personeimpossibile accedere alle... IL MALTEMPO Napoli sferzata da vento forte e mareggiatede Magistris chiude...

LEGGI ANCHE Maltempo, allerta rossa nel Salernitano

Lo scenario purtroppo peggiora. Nelle ultime ore la spiaggia è stata di nuovo «ingoiata» dalle onde, è sparita a ridosso di alcuni storici alberghi che si affacciano sull’arenile, facendo crescere la minaccia di ulteriori smottamenti lungo la fascia costiera tufacea. Gli operatori della zona hanno chiesto ripetutamente la ripresa dei lavori di consolidamento dei costoni, con un progetto ad hoc che completasse le opere avviate oltre un decennio fa. «Purtroppo – sostengono gli addetti al turismo del più importante polo dell’ospitalità per i Comuni di Barano e Serrara Fontana – senza un intervento mirato da progettare entro la prossima estate, sarà prevedibile una riduzione degli spazi fruibili per la balneazione, con un’ulteriore frenata economica per le aziende locali. Senza trascurare i possibili danni alle infrastrutture che ci tengono in costante allarme».

LEGGI ANCHE Napoli sferzata da vento forte e mareggiate de Magistris chiude parchi e cimiteri

© RIPRODUZIONE RISERVATA