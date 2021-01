Mareggiata a Napoli, recuperati 4 quintali di plastica gettati a mare

«L'enorme quantità di plastica che il mare ha restituito durante la mareggiata della scorsa settimana, e che continua a restituire, è il segno che mentre in tanti si sbracciano nell'ambientalismo estetico, molte cose in mare ci finiscono comunque». Lo afferma Raffaele Del Giudice, assessore all'Ambiente del Comune di Napoli, commentando l'enorme quantità di rifiuti di plastica sugli scogli e sulle spiagge cittadine in questi giorni.

«Dopo la prima mareggiata - spiega Del Giudice - siamo intervenuti con Asia per una serie di interventi di recupero. Per le spiagge non abbiamo competenza diretta ma garantiamo il ritiro del materiale che viene recuperato in sinergia con gli altri assessori. C'è stato quindi un primo recupero dopo la mareggiata ma poi le condizioni meteo molto dure hanno impedito il secondo e il terzo intervento. È pericoloso in questo momento andare sugli scogli con il mare in burrasca che deposita ancora materiale».

Del Giudice spiega che con il primo intervento «abbiamo recuperato su camion - dice - tre o quattro quintali di plastica. Abbiamo portato negli impianto la plastica, è in condizioni adatte per essere riciclata, ma abbiamo riscontrato anche molta plastica termoindurente che non ha una catena di riciclo, parlo di boe che si spezzano con burrasche violente, reti, ma anche giocattoli e bidoni di plastica». «Il mare - ricorda Del Giudice - è pieno di plastica e restituisce anche quello che accade a decine di chilometri di distanza dalla costa di Napoli. Noi con le delibere plastic free abbiamo provato a contribuire in pratica alla riduzione della plastica, ma il nemico non è mai l'oggetto ma l'uso che se ne fa. Il nemico non è la plastica ma chi la abbandona in mare. In questo periodo si sta anche verificando un ulteriore inquinamento: il cibo da asporto porta le persone a mangiare in strada, non ai tavolini e tanti abbandonano bottigliette di plastica vicino a zone pluviali che raccolgono l'acqua meteorica e la portano in mare. Lasciare bottigliette dappertutto è molto grave».

