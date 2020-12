Mareggiata choc a Napoli, danni enormi: riaperta via Partenope. De Magistris: «Non sarà un anno orribile a fermarci»

«Ore 1,00. Lungomare di Napoli. Una mareggiata impressionante ha devastato uno dei simboli della rinascita di Napoli degli ultimi anni. Non sarà un anno orribile a fermarci».

«Napoli ritornerà a splendere con la forza del suo popolo. Staremo vicini in ogni modo agli operatori economici pesantemente colpiti. Stanotte, poi, grandissimo lavoro di squadra per riaprire la strada. Un ringraziamento, in particolare, a polizia municipale, protezione civile, Napoli servizi, abc ed asia. Forza Napoli, non molliamo mai !»

Lo scrive su Facebook il sindaco de Magistris che stanotte si è recato sul posto dove i danni sono stati ingenti.

