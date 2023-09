Maria Cacialli, incidente stradale per la Figlia del Presidente: operata d'urgenza

«Stavo tornando da Roma verso Napoli, quando un'auto ci ha tamponati» spiega in un video pubblicato sul suo profilo social Maria Cacialli, la nota "Figlia del Presidente" titolare della pizzeria in via del Grande Archivio di Napoli.

«Siamo andati a sbattere contro il guardrail, la macchina era diventata una lavatrice. Ci hanno estratto dalle lamiere. Io mi sono rotta quattro vertebre del collo e quattro costole, e mi hanno operato d'urgenza per pneumotorace, si era formata aria attorno ai polmoni che andava subito tolta», racconta la Cacialli tra le lacrime e il ricordo di un momento di grande paura dopo essere stata operata d'urgenza.

«Mio marito sta peggio di me, ma ce la caveremo come sempre. Grazie a tutti per i messaggi. Sono una miracolata, lassù qualcuno mi ama» continua "La figlia del Presidente".

Tantissimi i messaggi di appresione e di supporto per la donna ed il marito sui social, subito dopo la diffusione della notizia.

In poche ore tantissime persone hanno mostrato la loro vicinanza a Maria Cacialli augurandole di tornare al più presto nella celebre pizzeria nel cuore del Centro Storico di Napoli.