Babygang, incontro tra le madri: «Tuo figlio è innocente? Cerca i colpevoli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 2 Febbraio 2018, 08:37 - Ultimo aggiornamento: 02-02-2018 09:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha aspettato circa due mesi che fosse lei a offrirle un gesto di solidarietà per quello che era successo a suo figlio. Ha atteso invano che la chiamasse, anche solo per condividere, da mamma a mamma, quel dramma che entrambe, seppur diversamente, stanno ancora vivendo. «Lo aveva dichiarato anche a un giornalista qualche giorno fa: voglio incontrare la mamma di Arturo, invece non si è mai fatta sentire. Allora ho deciso di andare io da lei. Desideravo guardarla negli occhi e chiederle che cosa aveva da dirmi». Maria Luisa Iavarone - come sta dimostrando da quel pomeriggio di dicembre quando suo figlio è stato accoltellato senza ragione - è una che non le manda a dire. E così ha fatto anche stavolta: seguita da una troupe della trasmissione «Piazzapulita» di Corrado Formigli, in onda su La7, con l'inviata Micaela Farrocco è andata al rione Sanità e ha bussato alla porta del basso dove vive la madre del 15enne detenuto nel carcere di Nisida con l'accusa di essere il gancio del branco che aggredì il figlio a colpi di coltello.«Certo. Era da un po' che volevo farlo ma continuavo ad aspettare sperando che lo facesse lei, sua madre, visto che lo aveva dichiarato pubblicamente».«A un giornalista che le chiedeva di commentare l'aggressione nei confronti di Arturo, gli disse che avrebbe voluto addirittura abbracciarmi».«Non le avevo mai creduto troppo a dire la verità, però incontrarla mi incuriosiva e l'altro giorno ho pensato di fare il primo passo».