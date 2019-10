CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 14 Ottobre 2019, 08:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è poesia nei suoi fumetti di strada, liberamente ispirati a personaggi e storie familiari, eppure così poco indagati. C'è il tratto nascosto, oscuro e sospeso di questo tempo, il riscatto nel dare nome e voce a quanti restano ai margini. Esclusi o ignorati, sono i volti rivelati da Coi che caratterizzano la sua sensibilità artistica, mentre il suo nome preferisce tenerlo segreto. Lui è un napoletano di 29 anni diplomato all'Accademia e insegnante di discipline pittoriche e grafiche nei licei. Un ragazzo che vive nel suo tempo e lo descrive in bianco e nero, e si intristisce quando si parla di «precari» nella scuola, e non solo. Occhiali, capello folto, camicia con i bimbi ebrei che giocano a biglie, «muse» sotto casa. Coi vive e lavora nel centro storico, ritraendolo appunto. Così un suo disegno ha per protagonista un'anziana donna che chiede «una moneta per una poesia». È il numero zero. Il fumetto dà inizio a una serie.