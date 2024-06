La professoressa Maria Triassi, ordinario di Igiene e direttore del Dipartimento ad Attività Integrata di Sanità pubblica, Farmacoutilizzazione e Dermatologia dell’azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli, è stata confermata nella commissione nazionale del ministero della Salute che valuta la sussistenza i requisiti per l'acquisizione o la conferma del carattere di Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS). La nomina è stata confermata dal ministro Orazio Schillaci.

La commissione di valutazione IRCCS è incaricata di verificare che gli istituti candidati rispettino gli elevati standard richiesti per ottenere o mantenere il carattere di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. I compiti della Commissione includono l'analisi e la valutazione dei requisiti scientifici, organizzativi e assistenziali degli istituti, assicurando che essi contribuiscano significativamente al progresso della ricerca medica e alla qualità dell'assistenza sanitaria in Italia.

«Sono onorata di ricevere questa conferma e di poter contribuire, insieme ai colleghi della Commissione, al rafforzamento della qualità e dell'eccellenza degli IRCCS», dice la professoressa Triassi. «Lavoreremo con impegno per garantire che questi istituti continuino a rappresentare dei punti di riferimento nella ricerca e nella cura dei pazienti».

In considerazione dei suoi numerosi e crescenti impegni professionali, che la rendono punto di riferimento per il management sanitario e la sicurezza nei luoghi di lavoro la professoressa Triassi non potrà più partecipare attivamente alla vita dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli e provincia. La decisione di non ricandidarsi è stata presa per garantire il massimo impegno nelle sue importanti responsabilità, assicurando così un contributo efficace e continuativo anche alla Commissione.

«Sono profondamente grata per gli anni trascorsi all'interno del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici di Napoli come unica donna che è stata confermata per più mandati – conclude Triassi – un’esperienza che mi ha arricchito professionalmente e umanamente, ma che ora ritengo conclusa».