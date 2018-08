CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 10 Agosto 2018, 10:23 - Ultimo aggiornamento: 10-08-2018 10:25

Un'estate anomala a Capri. Gli scandali degli abusi edilizi stanno macchiando l'allure dell'isola, da sempre considerata il buen retiro delle star internazionali. Un declino che negli ultimi anni ha subito un'accelerazione, come racconta Peppino di Capri.«Siamo entrati in fase così caotica che sarà difficile uscirne. Dovremmo tornare alla tradizione su tutto, su ogni questione, per trovare una via d'uscita».«C'è chi ha scoperto che Capri è tutto. Feste, matrimoni, droni: qualsiasi cosa venga in mente deve essere fatta qui. È troppo. Capri è cambiata, ma in modo tale da non essere più se stessa, anche perché si tende a voler imitare altre località famose, spesso anche male, stentando nelle imitazioni».«Molto. Pensi all'artigianato, per esempio, un fiore all'occhiello dell'isola. Era così bello farsi aggiustare i sandali al momento, sentire l'odore del cuoio. Adesso sono quasi del tutto scomparsi, sostituiti da griffe che aprono, chiudono, si spostano, se ne vanno, tornano. Un caos commerciale che non fa bene a nessuno».«Turismo di massa, il classico mordi e fuggi utile a chi, mi chiedo? Non all'isola perché oltre a un ciondolino non comprano, gli interessa il selfie in piazzetta e la foto da mettere su Instagram per dire sono a Capri. Ma l'isola non l'hanno conosciuta affatto, non ne hanno respirato i profumi, non hanno ammirato un tramonto alla piazzetta delle Noci restando senza parole per la bellezza come succede ancora a me dopo tanti anni. Di Capri gli resteranno i selfie da ostentare sui social. E poi 25mila sbarchi sono davvero eccessivi, a volte impiego più tempo per percorrere il molto che per fare la traversata in aliscafo».