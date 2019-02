Torre del Greco: Mariarca uccisa dal marito, i familiari impugnano il verdetto in sede civile

Lunedì 18 Febbraio 2019, 16:18 - Ultimo aggiornamento: 18-02-2019 16:19

Chiede di parificare l'entità del risarcimento a quello previsto per i familiari delle vittime di un incidente stradale, l'avvocato della famiglia di Maria Archetta Mennella, la donna di 38 anni, uccisa dal marito, pizzaiolo 45enne di Torre del Greco ( Napoli), Antonio Ascione, condannato per omicidio a vent'anni di reclusione (trenta scontati di un terzo per effetto della scelta del rito abbreviato) lo scorso 4 ottobre dal Tribunale di Venezia.Maria Archetta venne uccisa all'alba il 23 luglio 2017 a Musile di Piave, nel Veneziano. L'avvocato Alberto Berardi del Foro di Padova, che assiste i familiari della vittima con la collaborazione di Studio 3A, ha impugnato in sede civile la sentenza di condanna dell'assassino. Il giudice ha condannato Ascione anche al risarcimento dei danni e indicato una provvisionale immediatamente esecutiva di 50mila euro per i figli, 30mila per la mamma e 20mila per le sorelle e il fratello.