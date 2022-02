Marigliano, 18enne arrestato per avere accoltellato un coetaneo

Un 18enne di Marigliano è stato arrestato dai carabinieri per aver accoltellato un 19enne. I militari della stazione di Marigliano sono intervenuti in via Pontecitra a seguito di una segnalazione di schiamazzi giunta al 112. Sul posto hanno trovato un 19enne del posto, incensurato, a terra con delle ferite da accoltellamento alla gamba e al braccio destro.

Poco distante dalla vittima è stato sorpreso il 18enne, che è stato fermato e controllato dai carabinieri e trovato in possesso di un coltello a serramanico. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e i motivi che hanno portato al ferimento del giovane, che ora è ricoverato nell'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, non in pericolo di vita. Il 18enne arrestato è in attesa di giudizio.