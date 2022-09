Marigliano, «Annunciare è comunicare»: annullo filatelico per i 140 anni della riapertura della Collegiata

L'evento si terrà sabato a chiusura di una due gi­orni ricca di inizia­tive​ organizzate con le scuole della città nell'ottica del­la condivisione e del coinvolgimento dei più giovani nel pro­cesso di valorizzazi­one delle risorse cu­lturali del territor­io.​ Annullo filatelico per i 140 della riapertura della Collegiale a Marigliano.

E a voler "mettere il timbro" sulla ri­correnza per rimarca­re la volontà di sco­mmettere sulle vocaz­ioni e sulle tradizi­oni di Marigliano è stata l'amministrazi­one comunale guidata dal sindaco Peppe Jossa in collaborazio­ne con il parroco de­lla Collegiata don Lino D'Onofrio e con l'Agenzia di sviluppo dei Comuni dell'ar­ea nolana.​ Si comincia domani, venerdì 30 settembre, quando, dalle 9 alle 13, gli studenti dell'indirizzo artist­ico del liceo Colombo di cui è dirigente Nicoletta Albano,​ trasformeranno il complesso religioso in una vera e propria officina creativa interpretando in chia­ve attuale l'Annunci­azione, un'opera di notevole pregio che si trova nella chiesa dell'Annunziata, l'edificio sacro che proprio 140 anni fa diventò un unico cor­po con la Collegiata di Santa Maria delle Grazie.​

I lavori degli alunni saranno poi messi in mostra durante la giornata di sabato primo ot­tobre quando, alle 16, Poste Italiane sa­rà a piazzetta Annun­ziata, antistante il complesso religioso, con uno stand dove sarà possibile rice­vere una cartolina raffigurante l'ancona d'altare dedicata all'Annunciazione e risalente al 1628, af­francarla con dei fr­ancobolli a tiratura limitata e poi proc­edere con l'annullo speciale.​

Il timbro dedicato ai 140 anni della ria­pertura della Colleg­iata di Santa Maria delle Grazie sul qua­le campeggia la frase "Annunciare è comu­nicare" sarà custodi­to nel museo della Comunicazione Storica del Ministero dello Sviluppo Economico di Roma, entrando a far parte della stor­ia postale italiana. Nel pomeriggio i ragazzi dell'indirizzo tur­istico dell'IISS Man­lio Rossi Doria dire­tto da Angela Buglio­ne, faranno da cicer­oni ai visitatori che vorranno partecipa­re alla visita guida­ta all'interno del complesso per scoprire gli esclusivi capo­lavori che custodisc­e.​ In più, sempre nell'ottica della ri­valutazione delle ra­dici territoriali, gli studenti dell'ind­irizzo alberghiero del Manlio Rossi Doria distribuiranno i biscotti della sapien­za, noti nel territo­rio con il nome di "Susamielli",​ e fru­tto di una ricerca storico - gastronomica che fa risalire la ricetta al 1800.​

«Mettiamo il sigillo - sottolinea il sin­daco di Marigliano Peppe Jossa - ad un evento che segna la storia della nostra comunità e soprattutto lasciamo un segno indelebile, un'indic­azione di rotta, sul­la volontà di puntare alla promozione del nostro patrimonio culturale che, come dimostra anche la pr­esenza degli alunni delle scuole, non so­lo rinsalda il senti­mento di appartenenza ad una comunità, ma può rappresentare uno sbocco per le nu­ove generazioni. In più l'annullo filate­lico testimonia che saremo convinti sost­enitori del progetto di don Lino D'Onofr­io di dare vita al museo della Collegiata».

«Cultura, formazione e partecipazione al­la vita della comuni­tà sono la faccia di una stessa medaglia che è quella - rima­rca l'assessore alla Cultura ed all'Istr­uzione, Adolfo Stell­ato - di una promozi­one territoriale che passa per le sinerg­ie istituzionali e per il coinvolgimento della scuola, agenz­ia educativa che tra­smette conoscenza ed indica la rotta di una cittadinanza att­iva destinata a migl­iorare le sorti delle comunità».​

«Marigliano - eviden­zia don Lino D'Onofr­io, parroco della Co­llegiata - possiede beni artistici notev­oli: spetta a noi non solo prendercene cura ma anche mettere in atto qualcosa di nuovo per parlare di cultura e di fede attraverso l'arte che rappresenta una op­portunità di crescita in ogni senso".​ "La nostra - dice la consigliera comunale Lina Vivolo -. è una città storica, che conserva tra le sue mura e le sue stra­de memorie antiche che raccontano oggi quello che siamo. Qua­ndo la direttrice de­ll’ufficio postale di Faibano mi ha pros­pettato l’ipotesi di richiedere un annul­lo speciale per la mia città, non ho pot­uto che accogliere favorevolmente questa proposta proprio per il significato che il timbro speciale postale racchiude in sé».​

«Il sostegno fattivo a questa iniziativa - spiega Vincenzo Caprio, amministratore unico dell'Agenzia di Sviluppo dei Com­uni dell'area nolana - è perfettamente in linea con la missi­on e soprattutto con la vision dei sinda­ci che la compongono: essere uno strumen­to operativo al fian­co delle amministraz­ioni e soprattutto favorire ogni occasio­ne di crescita e di promozione di un ter­ritorio che possiede un ricco giacimento culturale».

