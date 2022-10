Marigliano, arrestato ex assessore comunale: riduce in fin di vita la mamma e la zia

In terapia intensiva con un'emorragia cerebrale, è appesa a un filo la vita della mamma di Nello La Gala, docente di filosofia al liceo «Colombo» di Marigliano ed ex assessore della giunta cittadina nel 2018. È stato lui ad avventarsi contro la madre e contro sua zia colpendole ripetutamente con calci e pugni nella casa di via San Giovanni Battista. Una violenza inaudita contro le anziane donne, l'una di 76 anni e l'altra di 67.

Il docente, molto noto in città, avrebbe agito probabilmente sotto gli effetti dell'alcol e si sarebbe avventato contro sua madre e sua zia che non sono riuscite a difendersi dalla furia dell'uomo. Cosa abbia scatenato la sua reazione i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna devono ancora appurarlo anche perchè non è stato possibile ascoltare la testimonianza delle vittime dell'aggressione. Sia la mamma che la zia sono ricoverate in gravissime condizioni l'una all'ospedale di Nola, il Santa Maria della Pietà, e l'altra a Napoli, all'ospedale del Mare. Per loro la prognosi resta riservata e si teme un epilogo fatale. In particolare, è la mamma di La Gala a versare nelle condizioni peggiori.

Nello La Gala, 48 anni, è stato arrestato per lesioni aggravate ma l'accusa, se la situazione dovesse evolvere al peggio, potrebbe trasformarsi. Per lui si sono spalancate le porte del carcere di Poggioreale mentre a Marigliano l'intera comunità è sotto choc. L'ex assessore e la sua famiglia erano noti e benvoluti anche se nemmeno le dipendenze dell'uomo rappresentavano un mistero.

Più volte consigliere comunale e poi assessore della giunta guidata da Antonio Carpino, Nello La Gala ricevette la delega alla Cultura nel 2016, poi ad aprile del 2018 la decisione di dimettersi ma non per dissidi all'interno della compagine di governo. Fu lui stesso a raccontarne il motivo attraverso un lungo post pubblicato sulla sua pagina Facebook: «Vado: è stato fantastico». Il commiato dopo aver deciso di rendere nota la ragione del suo addio: «È arrivato il tempo di tenere conto di fragilità e difficoltà che mi hanno accompagnato e caratterizzato, affrontandole a viso aperto, cosi da poterle collocare in epoche passate della mia vita. Ho fatto del mio meglio e conto, in futuro, di poter fare e dare ancora di più. Dico grazie, grazie e ancora grazie di cuore a tutti». E ancora: «Tengo a dire che la scelta non ha motivazioni politiche, ma solo, ed esclusivamente, ragioni di carattere personale. Ho avuto il privilegio e l'onore di rappresentare Marigliano; a questo punto, ritengo opportuno che questo stesso ruolo sia svolto da chi può dedicarvisi con maggiore continuità e dedizione. È stata un'esperienza stupenda; a tratti, veramente esaltante, per la quale voglio ringraziare il sindaco, i colleghi consiglieri e assessori e tutti coloro che hanno riposto fiducia in me. Ho dato quanto potevo, appassionandomi e impegnandomi».

Sembrava che ce l'avesse fatta. Tanto è vero che nel mese di aprile di quest'anno era tornato anche dietro la cattedra di storia del liceo Colombo dove insegna da molti anni. E lì, nell'istituto di via Nuova del Bosco, nessuno riesce ancora a credere a quanto accaduto. Pare che il prof fosse assente da alcuni giorni per malattia. Nulla però che lasciasse presagire la violenta reazione.