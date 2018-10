Furto alle Poste nel Napoletano: i banditi speronano auto carabinieri

Martedì 9 Ottobre 2018, 19:21 - Ultimo aggiornamento: 09-10-2018 19:43

MARIGLIANO.Furto con scasso nella notte all'ufficio postale di via San Francesco. I carabinieri della stazione di Marigliano sventano il colpo rischiando la vita. I malviventi per darsi alla fuga insieme alla cassaforte che avevano gia' trafugato, infatti, hanno impattato contro l' auto dei carabinieri. I militari, coordinati dal comandante Raffaele Di Donato, si sono parati dinanzi all'auto dei criminali nel tentativo di bloccarli, ma questi gli sono finiti contro. Erano all'incirca le 3 quando quattro persone incappucciate hanno forzanto la porta d'ingresso dell'ufficio postale. I ladri in pochi minuti si sono impossessati della cassaforte contente valori bollati, assegni in bianco ed altri preziosi e si stavano già dando alla fuga, quando i carabinieri, allertati dall'allarme radiocollegato con la caserma, sono arrivati a sventare il colpo. Con la cassaforte in macchina la gang si stava.dirigendo in via Bosco, ma dopo appena pochi metri, ancora prima del ponte, la pattuglia.dei carabinieri gli si è parata dinanzi tagliandogli la strada. A questo punto i malviventi anzichè fermarsi hanno continuato la folle corsa schiantandosi contro la vettura militare. L'urto è stato violentissimo, la parte anteriore dell'auto dei carabinieri si è accartocciata, i due militari sono rimasti feriti. Intanto i malviventi hanno abbandonato l' auto e si sono dati alla fuga a piedi tra le campagne.