Morta la donna di 76 anni picchiata dal figlio a Marigliano: ex assessore, era sotto gli effetti dell'alcol

Questa mattina all’Ospedale del Mare, dove era stata trasferita per le lesioni subíte, è deceduta la signora 76enne picchiata dal figlio a Marigliano due settimane fa; resta in prognosi riservata nello stesso ospedale la zia dell'uomo, 67 anni, anche lei vittima dell'aggressione.

Autore del pestaggio a calci e pugni è Nello La Gala, 48 anni, docente di filosofia al liceo «Colombo» di Marigliano ed ex assessore della giunta cittadina nel 2018. Il raid nella casa di via San Giovanni Battista. Il docente, molto noto in città, avrebbe agito probabilmente sotto gli effetti dell'alcol. Arrestato per lesioni aggravate, ora l'accusa nei suoi confronti sarà quella di omicidio.