Domenica 22 Luglio 2018, 07:44 - Ultimo aggiornamento: 22-07-2018 07:44

MARIGLIANO - Muore stroncato da un infarto dopo una lite con i vicini per motivi di spazzatura. Stanco dell'atteggianento tracotante dei vicini di casa che accumulavano la spazzatura in uno spazio antistante un suo accesso carraio, l'uomo, 50 anni, li ha affrontati a muso duro e li ha ammoniti. Da anni chiedeva di liberare il suo accesso e ieri mattina ha deciso di liberarlo da solo: ne è nato un forte diverbio alla fine del quale il 50enne è stato colto da infarto.Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Marigliano. Sono in corso le indagini per accertamenti in ordine ad eventuali responsabilita.