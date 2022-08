Marigliano, nuovo tratto della ex Circum aperto al traffico per liberare la città

Si tratta del secondo dei quattro tratti dell'ex tracciato Circum che diventa percorso stradale. E oggi l’apertura dell’arteria che decongestiona il traffico cittadino poiché attraversa una zona altamente popolata con la presenza anche di edifici scolastici. “Si tratta – spiega il sindaco di Marigliano Peppe Jossa – di un’arteria utile a decongestionare la circolazione veicolare in una zona interessata soprattutto dalla presenza di scuole. Lungo la strada sono state previste, infatti, una pista ciclabile, delle aree verdi e dei marciapiedi"

L’originaria funzione dell’ex tracciato sarà testimoniata dalla presenza dei due ponti, fortemente voluti dall’amministrazione comunale. L'ex tracciato attraversa la cittadina per circa 4 chilometri, dalla vicina Mariglianella e fino a San Vitaliano. Il primo tratto corre parallelo al complesso edilizio di Pontecitra. E con l'apertura di questo secondo segmento, circa la metà dell'intero percorso è aperto al traffico veicolare.

"Si tratta del primo risultato cui seguirà quello che riguarda anche l’altro tratto del tracciato dell’ex Circum dove il cantiere è fermo perché la ditta incaricata prima del nostro insediamento è inadempiente. Sono in corso, infatti, le procedure che la legge ci consente per risolvere il contratto e per favorire la veloce ripresa dei lavori”, conclude Jossa.