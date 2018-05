Giovedì 31 Maggio 2018, 14:51 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 14:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri delle stazioni forestali di Marigliano e Roccarainola hanno effettuato controlli per verificare come una ditta edile di Marigliano smaltisse i rifiuti. Da un sopralluogo effettuato in via Ponte dei Cani, si è riscontrato che nel piazzale della ditta c’erano svariate tipologie di rifiuti giacenti al suolo, in particolare cumuli di materiale edile di risulta ma anche materiale ferroso, fusti di pittura, materiale misto (plastica, ferro), onduline cementizie, fusti di ferro e canne fumarie (che potrebbero contenere fibre di amianto).L’amministratore unico 53enne, risultato non in possesso di alcun titolo autorizzativo concernente la gestione dei rifiuti, è stato denunciato in stato di libertà per deposito incontrollato di rifiuti.