Blitz nel rione 219 di Marigliano, bloccati spacciatore e vedette

Sabato 21 Settembre 2019, 13:48

I carabinieri della stazione di Marigliano hanno arrestato per detenzione di stupefacenti Pietro Ferrara, 30 anni.L'uomo è stato sorpreso dai militari in Via Pontecitra, all’interno del complesso popolare ex 219. Era visibilmente agitato durante il controllo e per questo è stato perquisito. Addosso nascondeva 25 grammi di hashish e 3,39 grammi di crack suddivisi in dosi. Nelle sue disponibilità anche la somma di 140 euro ritenuta provento di spaccio, due radiotrasmittenti, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento della droga.Dopo le formalità di rito, il 30enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. Denunciati anche un 22enne di San Vitaliano e un 21enne di Marigliano, ritenuti le vedette a protezione dell’attività di spaccio di Ferrara.