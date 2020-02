Aveva allestito una fiorente attività di spaccio in una piazzetta proprio davanti alla sua abitazione nei pressi del centro storico a Marigliano. Un via vai di persone che ha insospettito i poliziotti del commissariato di Nola, coordinati dal primo dirigente Basile. Gli agenti hanno fatto irruzione nell'abitazione cogliendo in piena attività B.S., 31 anni, di Marigliano, che ha anche cercato di disfarsi della sostanza stupefacente.

Durante la perquisizione domiciliare è stata rivenuta marijuana già confezionata e pronta per lo spaccio e altra ancora da preparare. Non solo: è stato trovato tutto il materiale utile per il taglio ed il confezionamento, bilancini elettronici di precisione per pesare le dosi e soldi, provento dell'attività pari a circa mille euro e relativi solo alle prime ore di inizio attività giornaliera del pusher. L’uomo è stato arrestato: ora è agli arresti domiciliari in attesa di processo per direttissima da celebrare presso il tribunale di Nola.

