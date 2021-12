Marigliano: troppi contagi, il sindaco Jossa chiede l'intervento dell'esercito

L'incremento esponenziale della diffusione del virus da Covid-19 e i già troppi positivi registrati in città, ha indotto il Sindaco di Marigliano Peppe Jossa a richiedere l'intervento dell'esercito per evitare assembramenti in strada per il giorno di San Silvestro. Jossa infatti, preoccupato per l'alto numero di contagiati Covid, 265 positivi per una percentuale dell'8,92% dei tamponi effettuati nell'ultima settimana, stamattina ha scritto al prefetto di Napoli, Claudio Palomba, chiedendogli di inviare in citta' un contingente dell'esercito impegnato nell'operazione "strade sicure". L'intento, ha spiegato Jossa, e' "scongiurare gli assembramenti che si sono verificati in occasione della vigilia di Natale e che potrebbero ripetersi per l'ultimo giorno dell'anno". "Ho chiesto anche alla polizia locale ed alle forze dell'ordine di intensificare i controlli sull'intero territorio comunale - ha aggiunto il sindaco - nella nostra citta' il numero dei positivi ha toccato quota 265 ed una percentuale che e' pari all'8,92% dei tamponi negli ultimi sette giorni. Sono caduti nel vuoto gli appelli alla responsabilita' ed al rispetto delle regole che ho ripetutamente lanciato e non e' corretto che l'irresponsabilita' di pochi vanifichi gli sforzi fatti dai tantissimi miei concittadini che anche in occasione del Natale hanno rinunciato ad incontrare amici e familiari e soprattutto hanno evitato di favorire assembramenti che diventano inevitabilmente occasione di contagio". "Comprendo - ha concluso il sindaco Jossa - che dopo due anni di sacrificio ci sia un naturale bisogno di ritornare alla normalita'. Il Covid pero' continua a minacciarci: se non ci vacciniamo e soprattutto se non adottiamo comportamenti prudenti, il tempo per riprenderci la nostra vita sospesa si allunghera' ancor di piu