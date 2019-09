Marijuana tra la ruota e il parafango dell’auto, arrestate madre e figlia a Napoli

Venerdì 13 Settembre 2019, 14:59

Nel corso di un servizio antidroga in via Francesco Saverio Correra, i poliziotti del commissariato Dante hanno notato due donne sedute all’esterno delle proprie abitazioni e un giovane che era accanto a loro. Una delle due, dopo essersi avvicinata ad un’auto, alla vista degli agenti ha allontanato il ragazzo.I poliziotti hanno bloccato le due donne e hanno rinvenuto, tra la ruota e il parafango dell’auto, una busta contenente 48 grammi di marijuana già suddivisa in 75 bustine di cellophane.Le due donne, Annamaria Troise e Mariarca Lepre, madre e figlia di 52 e 28 anni, già note alle forze dell’ordine, sono state arrestate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.