Marijuana nel barattolo della cucina, arrestati due pusher ad Anacapri

I carabinieri della stazione di Anacapri hanno arrestato Diana Gargiulo, 19enne di Capri, e Valentyn Salo, 22enne di Anacapri, entrambi già noti alle forze dell’ordine, fermati davanti a un’abitazione mentre cedevano un involucro a un ragazzo. Nell’abitazione i militari hanno scoperto 12 grammi di marijuana tenuti in un barattolo, un bilancino elettronico e materiale per confezionare droga.



Entrambi i ragazzi sono stati arrestati per detenzione di droga a fini di spaccio. Giudicati con rito direttissimo, la ragazza è stata condannata a otto mesi, il 22enne a un anno di reclusione con l’applicazione dell’obbligo di firma. © RIPRODUZIONE RISERVATA