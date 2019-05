Marijuana, cocaina e Mdma: arrestato pusher nel Napoletano

Giovedì 16 Maggio 2019, 21:18

Gli agenti del reparto prevenzione crimine Campania hanno arrestato Remo Vindice, napoletano di 28 anni, responsabile del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.Durante un servizio mirato al controllo dell’attività di spaccio nella zona di Afragola, i poliziotti hanno fermato un’auto con tre giovani a bordo che, alla loro vista, hanno tentato di eludere il controllo. Nella vettura, infatti, nascondevano 11 bustine di cellophane piene di marijuana e 60 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio.Quando hanno esteso il controllo in un appartamento di via Salicelle, gli agenti hanno poi rinvenuto 10 bustine di marijuana, una bustina di cocaina, una bustina di MDMA, un bilancino di precisione elettronico e 630 euro suddivisi in banconote di vario taglio. Tutto il materiale è stato sequestrato.