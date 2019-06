Giovedì 20 Giugno 2019, 13:19

Droga nascosta in un muretto e sequestrata dai carabinieri. In tutto sono 103 i grammi di marijuana divisi in nove bustine e una dose di crack che erano nascosti in una crepa di un muretto in via Trivioncello a Gragnano. La droga è stata scoperta dai carabinieri della stazione di Gragnano che hanno sequestrato il tutto a carico di ignoti.