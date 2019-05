Decine di trolley da viaggio pieni di marijuana di particolare pregio che dalla Spagna giungevano in un centro di smistamento del Napoletano: è quanto hanno scoperto i carabinieri del Reparto Operativo del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma che, con 100 militari di Napoli e provincia, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone, di 46, 31 e 19 anni, accusate di importazione e cessione di sostanze stupefacenti. Durante le indagini nel sono state sequestrate 35 kg. Complessivamente sul territorio nazionale, è stato accertato, ne sono arrivati 120 kg, per un valore complessivo di circa un milione di euro.



La marijuana, è emerso durante le indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord, finiva sempre nelle mani della stessa persona che ritirava la droga in un centro di smistamento di Casoria grazie all'aiuto di alcune persone che vi lavoravano. Le spedizioni, con nomi di destinatari di fantasia, approdavano in Italia dopo avere attraversato diversi Paesi europei. Alcuni plichi sono stati sequestrati dalle forze dell'ordine all'estero, in Spagna e in Germania, altri invece sono riusciti ad arrivare a destinazione. Alta qualità della marijuana è stata accertata dalle analisi del Ris di Roma.

