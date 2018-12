Lunedì 24 Dicembre 2018, 14:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN GIUSEPPE VESUVIANO – Natale amaro per un pregiudicato di San Giuseppe Vesuviano, P.A. trovato in possesso di oltre un chilo di marijuana nel garage di pertinenza alla sua abitazione al confine tra San Giuseppe Vesuviano e Ottaviano. La droga era pronta per essere immessa sul mercato in questi giorni di festa. I militari al comando del maresciallo, Giuseppe Sannino, coordinati dal maggiore Simone Rinaldi a capo della compagnia di Torre Annunziata, dopo aver percorso la filiera di vendita sono arrivati in casa del pregiudicato che è stato arrestato con l’accusa di spaccio e detenzione di stupefacenti.