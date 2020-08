Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariato San Paolo hanno notato in via Marco Aurelio, a Napoli, una cassetta di derivazione elettrica dalla quale fuoriusciva una busta. Gli agenti hanno trovato, all'interno del sacchetto, 142 dosi di marijuana per un peso di circa 250 grammi.

