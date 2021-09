Casamicciola, nel giardino aveva una pianta di marijuana: denunciato

Gli agenti del Commissariato di Ischia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in un terreno in via Pendio Lacco a Casamicciola dove hanno intravisto alcuni fusti di piante di marijuana.

I poliziotti, dopo aver rintracciato il proprietario, hanno avuto accesso al fondo dove hanno trovato una piccola coltivazione di piante di marijuana; gli operatori hanno sequestrato 3 piante alte circa 2 metri e, nell’abitazione dell’uomo, hanno rinvenuto una stecca di hashish del peso di circa 0,6 grammi.

APPROFONDIMENTI LA CRIMINALITÀ Caivano, parco Verde: smantellate le videocamere della camorra IL BLITZ Droga ai minorenni a Salerno, preso pusher 22enne: controllati 12...

L'uomo, un 44enne di Casamicciola, è stato denunciato per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente.