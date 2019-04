Marijuana e scooter, doppio arresto a Torre Annunziata

Lunedì 15 Aprile 2019, 15:33

Sabato notte gli agenti del commissariato di Torre Annunziata hanno arrestato Aniello La Feltra, 20enne napoletano, sorpreso con 22 grammi di marijuana e accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti lo hanno bloccato in via Alfani prima che potesse fuggire e far perdere le proprie tracce tra la folla e lo hanno trovato in possesso di sei involucri di marijuana; altri 7 involucri della stessa droga sono stati rinvenuti e sequestrati in un appartamento al corso Garibaldi.Nel pomeriggio di sabato, invece, gli agenti hanno invece arrestato Antonio Langella, 19 anni, per resistenza a pubblico ufficiale. Alla guida di uno scooter di grossa cilindrata, il giovane ha cercato di investire un poliziotto per evitare un controllo: ne è nato un inseguimento di diversi chilometri nel corso del quale il centauro non ha esitato a compiere manovre azzardate per divincolarsi nel traffico ed evitare di investire i pedoni.