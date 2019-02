Marina, il Capo di Stato Maggiore visita lo stabilimento della Fincantieri a Castellammare

Il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio Valter Girardelli, ha visitato lo stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia, dove è in costruzione nave 'Triestè, nuova unità anfibia multi-ruolo della Marina Militare. Nave 'Triestè - che sarà varata nei prossimi mesi dallo scalo in maniera tradizionale - è stata progettata per essere uno strumento flessibile, modulare, affidabile, a basso impatto ambientale, facilmente riconfigurabile, secondo il concetto 'one fits all', ovvero la capacità per una stessa classe di unità di portare a termine delle missioni che tradizionalmente spettavano a differenti tipologie di piattaforme. La nuova unità navale «consentirà di proiettare e sostenere in aree di crisi - afferma un comunicato della Marina Militare italiana - la forza da sbarco e la capacità nazionale di proiezione dal mare, assicurerà il trasporto strategico di un numero elevato di mezzi, personale e materiali, ma potrà anche concorrere a compiti di Protezione Civile».



La visita del Capo di Stato Maggiore della Marina a Castellammare di Stabia, accolto da rappresentanti di Fincantieri, con la presenza anche del Comandante logistico della Marina Militare ammiraglio Edoardo Serra, cade nell' 88ø anniversario dal varo della Nave Scuola 'Amerigo Vespuccì. La Marina Militare ricorda che «proprio nello storico cantiere ha toccato per la prima volta il mare nel 1931».



«Quella odierna - afferma una nota della Marina Militate è una data dagli alti contenuti affettivi per la Forza Armata, nel segno della continuità storica e dell'indissolubile legame esistente tra la Marina Militare, la Città di Castellammare di Stabia e lo storico stabilimento, fondato nel 1783 per le grandi costruzioni navali della Real Marina del Regno delle Due Sicilie». Oltre alla 'Vespuccì nel cantiere stabiese sono state varate oltre 200 navi militari tra cui il cacciatorpediniere 'Caio Duiliò, l' incrociatore 'Vittorio Venetò e nave 'Ardito'.

Venerdì 22 Febbraio 2019, 19:29

