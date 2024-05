«Un passaggio di testimone inevitabile. Lo hanno già fatto mio nonno e mio padre e ora tocca a me. Ammetto che da quando Alessandro è entrato in azienda la ventata di freschezza l'abbiamo avvertita tutti».

Maurizio Marinella va in pensione?

«Neanche per idea. Non cambia assolutamente niente, la mattina continuerò ad aprire alle 6.30 e la sera andrò via quando avremo tirato giù la saracinesca».

Sarà una gestione condivisa.

«In realtà lo è già da un po'. Due anime diverse che convivono. Da un lato il classico Marinella, quello che si sveglia all'alba per intenderci; dall'altro il più giovane, moderno, all'avanguardia, che guarda al futuro».

D'altronde bisogna stare al passo con i tempi.

«È indispensabile altrimenti non si va da nessuna parte. E poi serve dare fiducia a questi ragazzi: sono bravi, intelligenti, creativi, vanno messi alla prova. Il mondo appartiene a loro, ormai mi sento inadeguato».

Sta dicendo che non se ne intende di intelligenza artificiale?

«Sono rimasto a quella artigianale. E mi va bene così».

Quali novità ha portato suo figlio in azienda?

«Intanto va detto che ha abbassato l'età media di tutta la squadra e posso assicurarvi che lavorare con i trentenni è un'altra storia, mette allegria, tutto sembra diventare possibile».

Bella atmosfera, quindi.

«Percepisci la passione, l'entusiasmo, la cura per quello che si fa e il desiderio di crescere e migliorarsi».

Torniamo alle innovazioni.

«Non avrei mai pensato di realizzare una cravatta per Donkey Kong».

E chi è?

«Uno scimmione che ha reso famoso Super Mario. Nintendo a distanza di molti anni ha voluto riproporre quel videogioco e mi ha chiesto di realizzare la cravatta».

La cravatta per lo scimmione?

«Esatto. La mia prima risposta è stata "no". Ho disegnato cravatte per capi di stato, reali, star del cinema mondiale e ora venite a chiedermi quella per Donkey Kong? Non se ne parla nemmeno».

Poi però l'ha realizzata.

«Non ero affatto convinto ma Alessandro continuava a insistere, alla fine ho ceduto, "fai come vuoi". È stato un successo enorme: il giorno della presentazione nel nostro negozio di Milano, lungo la strada c'erano duemila persone che aspettavano di vederla. L'esposizione era in programma alle 18, due ore prima entrare nello store era già impossibile».

Aveva visto lungo suo figlio.

«Mi è tornata in mente l'espressione dipinta sui volti di mio padre e mio nonno quando proposi loro di inserire qualche colore pastello nella linea di pullover che realizzavano».

Non furono d'accordo?

«Inorridirono. Per loro esistevano solo il blu, il nero e il grigio, grigio scuro, attenzione: la tonalità più chiara era già un azzardo. Visto che non mollavo mi autorizzarono a produrne solo una piccola quantità. Non ci potevano credere quando in pochi giorni quei pullover sparirono dagli scaffali».

Aveva visto lungo pure lei.

«È normale che sia così. Le intuizioni e la voglia di sperimentare che hanno i giovani non possiamo averla noi. L'importante è crederci e lasciarli fare, ragione per cui Alessandro ha mano libera anche sul fronte dell'e-commerce, del green, delle tecnologie in continua trasformazione».

Ci sono altre novità?

«L'ultima secondo me è straordinaria. In collaborazione con un'azienda siciliana, la Orange Fiber - la prima al mondo a produrre tessuti sostenibili a partire dai sottoprodotti dell'industria di trasformazione degli agrumi - abbiamo realizzato un tessuto con le bucce di arancia».

Le bucce di arancia?

«Sì, cravatte ecosostenibili fatte con gli scarti. Una collezione di pochi pezzi mai messa in commercio perché il ministero dell'Ambiente appena è pronta la acquista integralmente per regalarla in occasione di viaggi e visite istituzionali all'estero».

Bel progetto.

«Unico direi ma senza Alessandro non so se ci avrei mai creduto».