Napoli, Sos di Marinella: «Non trovo giovani disposti a imparare un mestiere»

Sabato 13 Aprile 2019, 17:43 - Ultimo aggiornamento: 13-04-2019 17:46

«Ho un sogno, a Napoli l'Università dei Mestieri, degli Antichi Mestieri. Abbiamo delle grandi tradizioni, capita nel mio settore ed in altri, ma non ci sono più i giovani disponibili ad entrare in laboratorio. Molti preferiscono i call center e non vogliono imparare un mestiere, un arte». Così il re delle cravatte, Maurizio Marinella, intervenendo a Napoli alla Fabbrica dei Leader. Nel corso dell'evento, voluto da Riccardo Maria Monti, con Luca Telese, Luigi Crespi e Marco Lombardi (IndexWay spa), ha lanciato la sua proposta. «Servirebbe un luogo per i giovani, per formarli e per trasferire conoscenze. Vivo questo paradosso - ha detto - vorrei giovani lavoratori specializzati e, nella città che ha tanta disoccupazione, non li trovo».