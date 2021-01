Mario Ferrandino è morto, addio all'ultimo «capitano» dei Maronti

Se ne è andato via di colpo, ieri l'altro, nella sua casa di Buonopane, niente Covid a minare un corpo asciutto tuttora come un fusto, Mario Ferrandino, il creatore del ristorante «da Mario», giù ai Maronti. Se ne è andato, a 90 anni compiuti, Mario l'oste del miglior ricordo e del sorriso franco, don Mario per tante generazioni di isolani e di turisti del mondo intero, lui che era l'ultimo rimasto in vita di quel plotoncino di coraggiosi capitani dell'avventura metaforica - con Franchino Di Iorio e Angelo Pesce, da tanto scomparsi - che sull'arenile dei Maronti, a Ischia, quando i Maronti erano ancora un'ipotesi idilliaca, si inventarono una generosa attività di ristorazione.

Metà anni 50, e la spiaggia dei Maronti, la più lunga e accattivante dell'isola intera, una spiaggia da Sirene, dalle Petrelle a Sant'Angelo, spasa al sole e alla luna, era raggiungibile solo a piedi con la strada pedonale intitolata al vicerè Giorgio Corafà, che scendeva a gradoni da Testaccio, e a Testaccio faticosamente risaliva. La via, si diceva, del commercio, e dello scambio di merce, un baratto quotidiano, fra i contadini e i pescatori.

Metà anni 50, e Mario Ferrandino, da Buonopane, è lì - e solo qualche anno dopo ci sarebbe stata la strada carrozzabile infine - con il suo chiosco di legno, il fornello a gas, sua moglie Filomena, incantevole, e la spartana offerta di cucina. Il pane e pomodoro, il colurcio, la bruschetta con il pane abbrustolito, il vino bianco della terra di Pelliccione, un conigliuzzo come si cucina a casa, se poi avevano tempo per aspettare il giusto i gentiluomini cortesi come Franz Amalfitano, che venivano dal Porto con le barche.

E Mario Ferrandino da allora, da quel biancoenero sarebbe rimasto lì. i decenni sono polvere superflua sulla sua storia, la baracchetta sarebbe diventata più grande, con le palafitte, le tovaglie avrebbero assunto i colori e i quadroni, le sedie di paglia sarebbero diventate di legno, e i tavolini cresciuti di numero, «a noi il numero 9, quello a fianco alla cucina», così come i figli: Maria, Tina, Antonella, Laura, Agostino. E ci incantavamo, appunto, noi dal numero 9, a studiare le sue minute gesta a preparare la bruschetta, un chirurgo estetico.

E ci raccontava dei tanti modi per cucinare le alici, a modo suo e della moglie Filomena, in tortiera fritte con la mentuccia, e inorridiamo tuttora di fronte alla supponenza dei masterchef di oggi. E si affacciava dalla vetrata del ristorante, era un pomeriggio dell'estate 2018, e scrutava il profilo di quell'orizzonte che conosceva a menadito, lui che se lo sfogliava ad ogni alba e ad ogni tramonto, e ci diceva e si diceva: ma questo non è, dottore, il posto più bello del mondo?. «Da Mario», avevi ragione tu mia cara, al tavolo numero 9, aspettiamo per sempre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA