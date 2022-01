Napoli, depredata la tomba di Mario Paciolla: l'attivista Onu morto in Colombia

È l'ultimo affronto. Secondo quanto rende noto il consigliere regionale della Campania di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, è stata depredata la tomba di Mario Paciolla, l'attivista Onu morto in circostanze ancora misteriose in Colombia. Alcuni amici, nelle scorse settimane, avevano lasciato una composizione floreale con una candelina alimentata a pile custodite in una teca che è stata portata via.

APPROFONDIMENTI IL GIALLO Mario Paciolla morto in Colombia, l'omaggio di Frattamaggiore: Di... IL GIALLO Mario Paciolla, cooperante Onu morto in Colombia: «Era... IL GIALLO Mario Paciolla, i misteri della morte del cooperante napoletano in...

«Un atto indegno e vergognoso - ha commentato Borrelli - Come si può arrivare a tanto? Non c'è alcun rispetto verso la memoria dei defunti e verso i loro cari. Purtroppo, come dimostrano i tanti episodi, i cimiteri non sono luoghi in cui è garantita la sicurezza. E su questo tema occorrerà una riflessione importante e interventi concreti per dare risposte ai cittadini».