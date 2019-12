Ischia: allontanato dopo le violenze, torna a casa e minaccia la moglie davanti ai tre bambini

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Ischia hanno arrestato per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia un 42enne di Forio. In piena notte la moglie ha chiamato i militari perché lui era entrato in casa e la stava minacciando di morte davanti ai tre bambini.

L’uomo era stato già arrestato ad agosto ed in quella circostanza era stato allontanato dalla casa familiare. Nonostante la misura cautelare, però, ieri sera è entrato nell’abitazione ed ha continuato a minacciare la donna, dopo che aveva iniziato a farlo in chat già dalla mattina; ha continuato persino davanti ai carabinieri.

I militari lo hanno bloccato: adesso è nel carcere di Poggioreale.

