Calci e pugni alla moglie, poi ​aggredisce i genitori: bloccato nel Napoletano

Agenti del commissariato di Portici-Ercolano è intervenuto in via Gabriele D’Annunzio ad Ercolano per una segnalazione di persona in forte stato di agitazione.

Sul posto i poliziotti hanno trovato una donna, molto turbata e con evidenti segni di percosse, che ha riferito di essere stata aggredita dal marito con calci e pugni; nell’abitazione, intanto, il coniuge stava aggredendo in modo violento anche i propri genitori minacciandoli di morte.

L'uomo, unnoto alle forze dell’ordine, dopo essere stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, si è ripresentato presso l’abitazione della madre minacciandola ed aggredendola una seconda volta e devastando l’appartamento. Gli agenti sono intervenuti nuovamente e lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce gravi.