Marito violento arrestato nel Napoletano dopo otto denunce

Domenica 27 Maggio 2018, 12:43 - Ultimo aggiornamento: 27-05-2018 12:43

CASANDRINO - Maria è un nome di fantasia. La sua storia di vittima delle violenze in famiglia è tutta vera, e purtroppo anche molto esemplificativa sulla condizione delle donne maltrattate, lasciate da sole e spesso trascurate dalla giustizia. «Ho lasciato mio marito dopo anni di botte e pressioni psicologiche insopportabili. Due mesi fa sono tornata a casa dei miei genitori. E lui ancora più imbestialito se le presa anche con i miei. Siamo stati per giorni chiusi in casa, terrorizzati dalle sue minacce di morte. Due mesi di inferno. Certo che l'ho denunciato: per ben otto volte, e per una decina sono dovuti intervenire i carabinieri. Ma lui, furbo, non si è fatto mai trovare». Il suo carnefice, D.G., 33 anni, precedenti penali, schiavo della droga, è adesso in carcere. «Ma non riesco a tornare tranquilla. È uno stato fisico e mentale che non ho più. Sostituito da una rabbia che non potete immaginare. In questi due orribili mesi ho rischiato più si una volta di essere uccisa a mani nude. Le mie denunce per troppo tempo sono rimaste inascoltate, non mi sono sentita tutelata».